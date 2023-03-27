Раскрыт прирост мощности у Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3

Согласно новой утечке на Weibo, Snapdragon 8 Gen 4 под кодовым названием SM8750 станет одним из первых мобильных процессоров с новыми ядрами Qualcomm Nuvia. Они будут представлены в конфигурации 2+6 (2x Phoenix I + 6x Phoenix M). Прототип чипсета якобы набирает 2070 баллов в одноядерном и 9100 баллов в многоядерном тестах Geekbench 5.

А вот Snapdragon 8 Gen 3, как ожидается, будет набирать около 6500 баллов в многоядерном тесте и около 1800 баллов в одноядерном тестах. Таким образом прирост составит примерно 40% в многопоточном режиме.