Раскрыт прирост мощности у Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3

18:55, 27 марта 2023
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Раскрыт прирост мощности у Snapdragon 8 Gen 4 по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3До выпуска этих процессоров, правда, ещё далеко
В конце 2022 года Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Gen 2, но уже сейчас стали появляться слухи не только о следующем чипсете Snapdragon 8 Gen 3, но и о Snapdragon 8 Gen 4.
Фото: Qualcomm
Согласно новой утечке на Weibo, Snapdragon 8 Gen 4 под кодовым названием SM8750 станет одним из первых мобильных процессоров с новыми ядрами Qualcomm Nuvia. Они будут представлены в конфигурации 2+6 (2x Phoenix I + 6x Phoenix M). Прототип чипсета якобы набирает 2070 баллов в одноядерном и 9100 баллов в многоядерном тестах Geekbench 5.
А вот Snapdragon 8 Gen 3, как ожидается, будет набирать около 6500 баллов в многоядерном тесте и около 1800 баллов в одноядерном тестах. Таким образом прирост составит примерно 40% в многопоточном режиме.