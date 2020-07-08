Раскрыт прирост мощности в разогнанном процессоре для смартфонов Snapdragon 865 Plus

Сообщается, что Snapdragon 865 Plus был разработан для игр и работы искусственного интеллекта. Его производительность улучшена на 10% по сравнению с предшественником Snapdragon 865.

Новая платформа имеет CPU Kryo 585, частота которого достигает 3,1 Ггц. Это на 10% больше, чем в стандартном Snapdragon 865. Такой же прирост показателей касается скорости рендеринга графики, которая осуществляется с помощью GPU Adreno 650.

Кроме того, Snapdragon 865 Plus поддерживает FastConnect 6900, что позволяет скорости Wi-Fi достигать 3,6 гигабит в секунду. Встроенного модема 5G в новой платформе всё ещё нет.

Первые смартфоны на Snapdragon 865 Plus будут анонсированы в третьем квартале. Уже известно, что среди них будет ASUS ROG Phone 3.