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Раскрыт прирост мощности в разогнанном процессоре для смартфонов Snapdragon 865 Plus
Он будет лежать в основе ASUS ROG Phone 3
Qualcomm сегодня наконец представила, пожалуй, самый производительный мобильный чипсет современности — Snapdragon 865 Plus. Во время презентация компания раскрыла прирост мощности в разогнанном процессоре для смартфонов.
Сообщается, что Snapdragon 865 Plus был разработан для игр и работы искусственного интеллекта. Его производительность улучшена на 10% по сравнению с предшественником Snapdragon 865.
Новая платформа имеет CPU Kryo 585, частота которого достигает 3,1 Ггц. Это на 10% больше, чем в стандартном Snapdragon 865. Такой же прирост показателей касается скорости рендеринга графики, которая осуществляется с помощью GPU Adreno 650.
Кроме того, Snapdragon 865 Plus поддерживает FastConnect 6900, что позволяет скорости Wi-Fi достигать 3,6 гигабит в секунду. Встроенного модема 5G в новой платформе всё ещё нет.
Первые смартфоны на Snapdragon 865 Plus будут анонсированы в третьем квартале. Уже известно, что среди них будет ASUS ROG Phone 3.