Раскрыт прирост по части графики в смартфонах Samsung с чипом AMD

В Exynos 2100 в качестве графического процессора выступает Mali-G78. Если верить информаторам, новый чип на архитектуре RDNA 2 будет гораздо мощнее предыдущего. Более того, он будет мощнее и графического процессора следующего поколения Mali-G710. Данный чип предлагает 20-процентный прирост производительности.

Впрочем, пока графика, разрабатываемая AMD для смартфонов Samsung, показывает себя не лучшим образом. Сообщается, что есть проблемы с троттлингом.

Напомним, ранее глава AMD объявила, что будущий чипсет Exynos будет поддерживать трассировку лучей и технологию Variable Rate Shading.