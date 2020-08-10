Раскрыт прирост производительности новых iPhone в сравнении со старыми

Новые iPhone не предложат экран с высокой частотой обновления или уменьшенную «чёлку», но будут делать упор на процессор. В iPhone 12 компания установить платформу A14 Bionic, которая будет произведена по 5-нм техпроцессу. Пока таких процессоров на рынке нет. К выходу готовится лишь аналогичная платформа от Huawei.

Инсайдер под ником komiya_kj написал в Twitter, что по сравнению с процессором A13, который стоит в iPhone 11, A14 Bionic будет иметь 40-процентный прирост скорости работы CPU. A13, в свою очередь, был на 20% быстрее A12. То есть скачок будет внушительным. По слухам, iPhone 12 по производительности догонят MacBook Air.

Кроме того, источник сообщил, что GPU в платформе A14 будет на 50% быстрее, чем в A13.