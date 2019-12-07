Раскрыт прирост производительности следующего флагманского процессора Huawei

Блогер написал, что новинка будет примерно на 50% производительнее SoC текущего поколения. Вместо технологии 7нм+ EUV при изготовлении процессора будет использоваться 5нм. Вместо ядер Cortex-A76 в Kirin 1020 поставят Cortex-A77. Кроме того, он будет выпущен только в 5G-версии.

О том, прав ли инсайдер, мы не узнаем до следующего года. Скорее всего, Huawei представит Kirin 1020 до конца сентября 2020 года. Текущий Kirin 990 компания, например, презентовала в прошедшем сентябре.

Напомним, недавно Qualcomm показала свою флагманскую платформу следующего поколения Snapdragon 865. Она тоже поддерживает работу в сетях пятого поколения.