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Раскрыт процессор будущего Samsung Galaxy Note 20
Тут всё вполне ожидаемо
Раскрыт процессор будущего Samsung Galaxy Note 20. Данные об этой новинке, модели Galaxy Fold 2 и неизвестном устройстве обнаружили в исходном коде ядра смартфонов линеек Galaxy S20 и Galaxy Z Flip.
Сообщается, что Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 оба будут работать на платформе Snapdragon 865. Данные о версиях устройств с собственными процессорами Samsung отсуствуют.
Решение использовать в этих моделях Snapdragon 865, в принципе, логично. Galaxy S20 тоже работают на данной модели, а Galaxy Fold, преемником которого является второе устройство, под капотом имел Snapdragon 855.
Кроме того, специалисты заметили в коде ядра Galaxy Z Flip что-то под названием Project Zodiac. Загадочное устройство будет доступно только в Китае. Эксперты предположили, что это может быть ещё один складной смартфон.