Раскрыт процессор будущего Samsung Galaxy Note 20

Сообщается, что Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 оба будут работать на платформе Snapdragon 865. Данные о версиях устройств с собственными процессорами Samsung отсуствуют.

Решение использовать в этих моделях Snapdragon 865, в принципе, логично. Galaxy S20 тоже работают на данной модели, а Galaxy Fold, преемником которого является второе устройство, под капотом имел Snapdragon 855.

Кроме того, специалисты заметили в коде ядра Galaxy Z Flip что-то под названием Project Zodiac. Загадочное устройство будет доступно только в Китае. Эксперты предположили, что это может быть ещё один складной смартфон.