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Раскрыт процессор удешевлённой версии Xiaomi Mi 11
Смартфон может быть неплохим доступным вариантом
Завтра, 29 марта, Xiaomi представит новую удешевлённую версию Xiaomi Mi 11. Сегодня компания опубликовала тизер, из которого стало ясно, какой процессор получит смартфон.
Тизер раскрывает, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G получит процессор Qualcomm Snapdragon 780G. Этот чипсет компания представила на днях. Он имеет поддержку 5G и выполнен по 5-нм техпроцессу. По сути, это младшая версия флагманского процессора Snapdragon 888. Предназначена она для более доступных смартфонов, каким будет и Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
Напомним, по слухам, новый смартфон получит также AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти, аккумулятор ёмкостью 4250 мАч.