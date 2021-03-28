Раскрыт процессор удешевлённой версии Xiaomi Mi 11

Тизер раскрывает, что Xiaomi Mi 11 Lite 5G получит процессор Qualcomm Snapdragon 780G. Этот чипсет компания представила на днях. Он имеет поддержку 5G и выполнен по 5-нм техпроцессу. По сути, это младшая версия флагманского процессора Snapdragon 888. Предназначена она для более доступных смартфонов, каким будет и Xiaomi Mi 11 Lite 5G.