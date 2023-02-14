Раскрыт процессор в следующем флагманском смартфоне Meizu

16:48, 14 февраля 2023
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Раскрыт процессор в следующем флагманском смартфоне MeizuЕго могут представить уже в марте
Meizu официально подтвердила, что грядущие флагманские смартфоны серии Meizu 20 будут использовать новейший флагманский чипсет Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2.
Фото: Unsplash
Также тизер раскрывает, что флагманские телефоны Meizu будут оснащены с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0.
Meizu
Согласно недавней утечке, серия Meizu 20 должна дебютировать в марте 2023 года. Пока о смартфоне известно мало. Предполагается, что в нём будет использоваться сенсор Sony 50 Мп размером 1 дюйм.