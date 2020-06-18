Раскрыт процессор второго поколения гибкой раскладушки Samsung

Анонс новинки, по слухам, должен состояться 5 августа вместе с презентацией серии Note20 и Galaxy Fold 2. Уже сегодня в интернете появился скриншот из Geekbench, на котором засветился условный Galaxy Z Flip 2 под модельным номером SM-F707B. Если верить этим данным, то смартфон получил топовый процессор Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти.

В одноядерном тесте устройство набрало 970 баллов, а в многоядерном — 3220 баллов. Протестированный смартфон работал под управлением Android 10.

Напомним, первый Galaxy Z Flip в качестве аппаратной основы имеет процессор Snapdragon 855 Plus.