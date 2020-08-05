Телефоны
Сегодня 17:43
Раскрыт ранее неизвестный смартфон Google
Возможно, Pixel 5 XL
На днях Google коротко анонсировала модели Pixel 5 5G и 4a 5G. Компания почти ничего о них не рассказала. Теперь в сети раскрыли ещё один ранее неизвестный смартфон Google.
Предполагается, что Pixel 5 получит дисплей диагональю 5,78 дюйма. Инсайдер Росс Янг (Ross Young) заявил, что Google готовит к выпуску ещё и модель с 6,67-дюймовым экраном. Этот информатор связан с цепочкой поставок и знает, что компания заказала панели указанного размера у Samsung Display.
Если информация верна, то у Google в рукаве есть козырь, то есть смартфон с большим экраном. Не исключено, что это будет модель Pixel 5 XL.
Источник также сообщил, что экран смартфона будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Вероятно, устройство должно быть флагманским.