Раскрыт рингтон смартфонов с фирменной системой Huawei вместо Android

Бета-тестеры говорят, что HarmonyOS 2.0 неплоха по сравнению с Android. Система оказалась производительнее и энергоэффективнее прошивки EMUI 11 на базе Android.

Ранее, впрочем, Huawei заявила, что её собственная операционная система не является заменой Android или iOS. HarmonyOS предназначена для эпохи Интернета Всего, то есть является базой для экосистемы устройств Huawei.