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Раскрыт рингтон смартфонов с фирменной системой Huawei вместо Android
Речь о HarmonyOS 2.0
Сейчас идёт публичное бета-тестирование фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS 2.0. Благодаря этому многие пользователи смогли опробовать новинку. Один владелец смартфона Huawei опубликовал видео с фирменным рингтоном HarmonyOS.
Рингтон называется Huawei Tune Harmony. Он звучит знакомо для всех тех, у кого уже есть смартфон Huawei/Honor. Компания изменила у мелодии аранжировку.
Бета-тестеры говорят, что HarmonyOS 2.0 неплоха по сравнению с Android. Система оказалась производительнее и энергоэффективнее прошивки EMUI 11 на базе Android.
Ранее, впрочем, Huawei заявила, что её собственная операционная система не является заменой Android или iOS. HarmonyOS предназначена для эпохи Интернета Всего, то есть является базой для экосистемы устройств Huawei.