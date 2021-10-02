Раскрыт самый популярный бренд кнопочных телефонов в мире

Сообщается, что это компания itel. На её кнопочные телефоны пришлась 26-процентная доля рынка. Эта компания выпускает свои устройства в 50 странах c 2013 года. В России itel пришла в 2018 году.

Также в тройку лидеров попали бренды Nokia (18-процентная доля) и Tecno (14-процентная доля). Также в первую пятёрку вошли компании Samsung и Jio. При этом конкретно в Европе лидирует владелец Nokia HMD Global. Больше всего кнопочных телефонов продаётся в регионе MEA (Ближний Восток и Африка).

В целом, спрос на кнопочные телефоны в годовом выражении вырос на 21%.