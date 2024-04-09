Раскрыт секрет антибликового покрытия дисплея в новом Galaxy S24 Ultra... самой Samsung

В коротком видеоролике компания демонстрирует, как дисплей нового устройства не бликует даже под ярким солнцем.

Секрет кроется в особом строении стекла Corning Armor, которое Samsung позиционирует как самый устойчивый к царапинам и оптически усовершенствованный материал Gorilla Glass.

Добиться невероятных антибликовых свойств удалось благодаря нанотехнологиям и многослойному нанесению материалов. Corning соединила слои стекла с помощью однородной плазмы в камере с аргоном.

Один из слоев стекла работает как односторонний дисперсионный фильтр: он поглощает внешний свет и рассеивает его внутри многослойной структуры.

По словам Samsung и Corning, этот уникальный материал снижает блики до 75% и в три раза прочнее обычного защитного стекла.

На данный момент технология доступна только для Galaxy S24 Ultra, но Corning уже планирует поставлять аналогичные материалы другим производителям.