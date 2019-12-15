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Раскрыт секрет камеры нового Samsung Galaxy S11+
Специальная технология улучшит качество картинки
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter некоторые подробности об основной камере будущего флагмана Samsung — Galaxy S11+.
Ранее уже сообщалось, что основным датчиком камеры нового смартфона станет 108-мегапиксельный. Некоторые источники утверждали, что это будет эксклюзивный сенсор разработки Samsung, не тот, что установлен в Xiaomi Mi Note 10.
Ice Universe подтверждает информацию о 108-мегапиксельной камере, а также указывает, что в ней будут объединяться данные о полученной картинке сразу из девяти пикселей. Эта технология позволит создавать качественные снимки разрешением 12 Мп с размером пикселя 2,4 мкм. Утверждается, что фотографии будут иметь сниженный уровень шума, повышенные детализацию и яркость, особенно в условиях недостаточной освещенности.
Напомним, презентация новых флагманов от Samsung должна состояться в феврале 2020 года.