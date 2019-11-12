Раскрыт секрет хорошего экрана Motorola Razr 2019

Сообщается, что разработка Razr велась с 2015 года, и компания не спешила с релизом, чтобы не повторять ошибки конкурентов. В частности инженеры работали над тем, чтобы устранить характерную полоску от сгиба посередине экрана. Такая есть, например, у Galaxy Fold.

Как рассказал исполнительный директор Motorola, специалисты компании покрыли дисплей Razr двойным слоем прозрачной полиимидной плёнки. Кроме того, они создали специальный шарнир, который во время раскрытия устройства дополнительно растягивает плёнку. Благодаря этому всему экран остаётся без следов от сгиба.