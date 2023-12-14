Раскрыт секрет неподорожания Samsung Galaxy S24 в сравнении с предшественником

Это стало известно из последнего отчета южнокорейского новостного источника. Кроме того, другой отчет подтверждает наличие функции экстренной текстовой связи через спутник для серии S24.

Хотя слухи о последней функции уже довольно давно ходили в СМИ, утечка соответствующего скриншота вероятно развеет все сомнения.

Что касается стоимости новинок, то Samsung стремится удержать цены на уровне прошлого года, полагая, что таким образом она может увеличить продажи в восстанавливающемся рынке и остаться конкурентоспособной, предлагая более широкий функционал по той же или более низкой цене, чем у конкурентов.

Компания может сохранять стабильные цены, используя чип Exynos 2400 в базовой модели и версии Galaxy S24+ на некоторых рынках, в то время как Galaxy S24 Ultra, по сообщениям, будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3 везде.