Раскрыт смартфон-преемник недорогого Nokia 5.3

По информации инсайдеров, смартфон будет запущен раньше, чем ожидалось. Источники пишут, что в отличие от Nokia 5.3, который был оснащён waterdrop-вырезом в дисплее, новинка получит «дырку» в экране. Диагональ дисплея, кстати, составит 6,4 дюйма. В смартфон установят и чипсет получше, правда, пока неясно, какой именно.

Также источники сообщают, что Nokia 5.4 выйдет в двух конфигурациях — с 4 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ памяти. Смартфон будут предлагать в синем и пурпурном цветах на старте продаж.

Ещё от Nokia 5.4 ожидается квадрокамера. Смартфон может выйти к концу 2020 года.