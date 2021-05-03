Раскрыт смартфон Xiaomi Poco M3 Pro 5G

Poco M3 Pro 5G должен выйти в Индии. Появится ли он на других рынках, пока неясно. На днях смартфон получил сертификат BIS. Это значит, что выйдет он уж скоро.

Из сертификации стало ясно, что смартфон Poco M3 Pro оснащён 6,5-дюймовым экраном разрешение FHD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, процессором MediaTek Dimensity 700 и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 18-Вт зарядки. Стоимость смартфона должна составить $185.

Xiaomi часто выпускает одни и те же модели под разными именами на разных рынках. Компания руководствуется собственными представлениями о том, какой нейминг где лучше подходит.