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Раскрыт список смартфонов Huawei, которые обновятся с Android на фирменную систему Harmony OS
Уже в апреле
В сети появился список смартфонов Huawei, которые обновятся с Android на фирменную систему Harmony.
Ранее предполагалось, что первым смартфоном Huawei с Harmony OS 2.0 станет модель P50. Теперь же китайские источники пишут, что релиз новинки задерживается. А откладывать выпуск фирменной операционки Huawei якобы не хочет.
В итоге первыми Harmony OS 2.0 получат смартфоны Huawei Mate X2, модели серий P40 и Mate 40. Выпуск обновления для них ожидается в апреле 2021 года.
Остальные модели смартфонов должны перейти на Harmony OS до конца 2021 года. В этом списке точно есть Huawei nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10, Honor 9X.
Напомним, Huawei была вынуждена разработать собственную операционную систему после того, как США ввели против компании санкции.