Раскрыт список смартфонов Huawei, которые обновятся с Android на фирменную систему Harmony OS

Ранее предполагалось, что первым смартфоном Huawei с Harmony OS 2.0 станет модель P50. Теперь же китайские источники пишут, что релиз новинки задерживается. А откладывать выпуск фирменной операционки Huawei якобы не хочет.

В итоге первыми Harmony OS 2.0 получат смартфоны Huawei Mate X2, модели серий P40 и Mate 40. Выпуск обновления для них ожидается в апреле 2021 года.

Остальные модели смартфонов должны перейти на Harmony OS до конца 2021 года. В этом списке точно есть Huawei nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10, Honor 9X.

Напомним, Huawei была вынуждена разработать собственную операционную систему после того, как США ввели против компании санкции.