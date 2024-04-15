Раскрыт список смартфонов и планшетов, которые получат новейший OneUI 7

Если говорить о смартфонах, то это будут как флагманские, так и более доступные модели. Например, апдейт получат все модели линеек Galaxy S21/S21 FE, S22, S23/S23 FE и S24.

То же коснется и Galaxy Z. Обновятся Z Fold 6, Fold 5, Flip 6, Flip 5, Fold 4, Flip 4, Fold 3, Flip 3.

Серия Galaxy A: A73, A72, A54, A53, A34, A33, A25, A24, A23, A15 (LTE+5G), A14 (LTE+5G).

Серия Galaxy F: F54, F34, F15.

Серия Galaxy M: M54, M34, M53, M33, M15.

Что же до планшетов, то тут до апдейта доберутся Galaxy Tab S9 FE+, Tab S9 FE, Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S9+ (Wi-Fi/5G), Tab S9 (Wi-Fi/5G), Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G), Tab S8+ (Wi-Fi/5G), Tab S8 (Wi-Fi/5G).