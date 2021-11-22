Раскрыт стандарт зарядки и аккумуляторов для флагманских смартфонов 2022 года

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Раскрыт стандарт зарядки и аккумуляторов для флагманских смартфонов 2022 годаДовольно предсказуемо
Известный инсайдер сообщил, что для флагманских смартфонов следующего поколения с процессором Snapdragon 898 (Snapdragon 8 Gen1) стандартом станут аккумуляторы ёмкостью от 4500 мАч и зарядка мощностью не менее 65 Вт.
Информацией поделился инсайдер Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo. Его прогноз выглядит вполне реалистичным. Китайские телефоны, особенно от таких компаний, как OPPO, realme, OnePlus, уже начали поставляться с поддержкой зарядки 65 Вт даже в среднем ценовом диапазоне. Кроме того, OPPO и Xiaomi, даже начали разрабатывать технологии для преодоления отметки в 125 Вт.
А что касается аккумуляторов на 4500 мАч, это действительно выглядит как необходимый минимум, учитывая популярность 120-Гц экранов.
Источник: Gizmochina