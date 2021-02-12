Раскрыт удешевлённый флагманский смартфон Samsung S21 FE

Сообщается, что Samsung работает над новым смартфоном Galaxy под модельным номером SM-G990B. Это, как утверждают источники, Galaxy S21 FE.

Ожидается, что новинка получит некоторые характеристи от S21 и S21+. Пока полный список характеристики смартфона неизвестен. По информации источников, Galaxy S21 FE выйдет в белом, сером, розовом и фиолетовом цветах. Смартфон будет продаваться в двух версиях — со 128 ГБ памяти и с 256 ГБ. Пока неясно, получит ли он слот под microSD. Стоит напомнить, что у всей серии Samsung S21 такого нет.

Также сообщается, что смартфон сможет работать в сетях 5G и будет работать под управлением Android 11 из коробки.