Раскрыт удешевлённый смартфон с подэкранной камерой

Согласно информации источника, ZTE Axon 20 4G получит восьмиядерную китайскую платформу Huben T618 без поддержки 5G. Это 12-нм процессор, который использует два ядра Cortex-A75 и шесть Cortex-A55.

Также источники пишут, что ZTE Axon 20 4G выйдет не только на китайском рынке. Как и 5G-версия, смартфон сможет похвастаться подэкранной селфи-камерой на 32 Мп. Диагональ его экрана будет равна 6,92 дюйма, а разрешение — 2460 x 1080 пикселей. Основная камера аппарата будет содержать основной датчик изображения разрешением 64 Мп. Когда устройство выйдет, пока неизвестно.