Раскрыт уровень мощности грядущего флагманского смартфона Samsung S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra имеет номер модели SM-S908N. Из общего объёма оперативной памяти можно использовать 9,94 ГБ, как показал тест. Что касается его результатов, в одноядерном режиме S22 Ultra работает наравне с Galaxy Tab S8+, но показывает более высокий балл в многоядерном режиме — 3434 (по сравнению с 3195).

Эти улучшенные результаты могли быть обусловлены большим объёмом оперативной памяти у Galaxy S22 Ultra. Это может не отражать разницу в производительности процессора.