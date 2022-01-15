Раскрыт уровень мощности грядущего флагманского смартфона Samsung S22 Ultra

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Раскрыт уровень мощности грядущего флагманского смартфона Samsung S22 UltraВ феврале — презентация
В феврале должна состояться презентация смартфонов новой флагманской линейки Samsung Galaxy S22. Уже сейчас модель Samsung Galaxy S22 Ultra заметили в бенчмарке под управлением Android 12, с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и 12 ГБ оперативной памяти.
Galaxy S22 Ultra имеет номер модели SM-S908N. Из общего объёма оперативной памяти можно использовать 9,94 ГБ, как показал тест. Что касается его результатов, в одноядерном режиме S22 Ultra работает наравне с Galaxy Tab S8+, но показывает более высокий балл в многоядерном режиме — 3434 (по сравнению с 3195).
Эти улучшенные результаты могли быть обусловлены большим объёмом оперативной памяти у Galaxy S22 Ultra. Это может не отражать разницу в производительности процессора.
Источник: Sammobile