Раскрыт уровень спроса на новый iPhone SE 2020 в России

Как пишет издание «Известия», в пресс-службе re:Store рассказали, что спрос на новую модель превзошёл ожидания розничной сети. При этом надо учитывать, что офлайн-магазины сети сейчас не работают. Наибольшим спросом пользуются смартфоны и на 64 ГБ, и на 256 ГБ всех цветов.

В МТС сообщили, что в прошедшую пятницу iPhone SE 2020 стал одним из самых продаваемых смартфонов Apple в сети. На новую модель спрос оказался в четыре раза выше, чем на предшественника — iPhone SE — в 2016 году.

Представители «Связного» рассказали, что 34% пятничных продаж iPhone SE составили модели в чёрном и белом цветах с 64 ГБ памяти. Больше всего новинку покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Твери.