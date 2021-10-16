Раскрыт внешний вид корпуса грядущих флагманских смартфонов Samsung

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Раскрыт внешний вид корпуса грядущих флагманских смартфонов SamsungПередней панели
Уже скоро должна выйти новая линейка смартфонов Galaxy S22. Известный инсайдер Ice universe опубликовал снимки, благодаря которым стал известен дизайн передней панели грядущих моделей Galaxy S22 и S22+.
На фото попали защитные стёкла для экраном смартфонов. Это частый вид утечек о будущих устройствах, так как производители аксессуаров, как правило, заранее узнают размеры и компоновку смартфонов.
Судя по утечке, модели линейки S22 будут немного шире, чем аппараты нынешнего поколения S21. Углы тоже выглядят более округлёнными. Рамки по периметру очень тонкие и кажутся симметричными со всех сторон.
Согласно более ранним слухам, все три новые модели получат вырез в экране в виде дырки. У модели S22 будет установлен 6,1-дюймовый дисплей, у S22+ — 6,6-дюймовый. Что касается камеры, то оба смартфона получат датчик изображения Samsung ISOCELL GN5 на 50 Мп. Также аппараты могут выйти на процессоре Exynos 2200 с графикой AMD.