Раскрыт внешний вид корпуса грядущих флагманских смартфонов Samsung

На фото попали защитные стёкла для экраном смартфонов. Это частый вид утечек о будущих устройствах, так как производители аксессуаров, как правило, заранее узнают размеры и компоновку смартфонов.

Судя по утечке, модели линейки S22 будут немного шире, чем аппараты нынешнего поколения S21. Углы тоже выглядят более округлёнными. Рамки по периметру очень тонкие и кажутся симметричными со всех сторон.