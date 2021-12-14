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Раскрыт внешний вид новой прошивки для смартфонов Xiaomi

Показано на видео
Уже скоро, 28 декабря, Xiaomi представит новый флагманский смартфон — Xiaomi 12. Вместе с ним будет презентована и прошивка MIUI 13. В сети появились её лого и скриншоты интерфейса.
Раскрыт внешний вид новой прошивки для смартфонов Xiaomi

Некоторые нововведения прошивки были показаны на видео. Можно посмотреть на функцию Infinity Scroll, которая позволяет бесконечно перелистывать экраны рабочего стола.

Стало понятно, что в новой MIUI 13 станут доступны небольшие виджеты, которые были представлены в бета-версии MIUI 12.5, но ещё не вышли в стабильной версии. Вот как они выглядят:

Также в новой версии прошивки Smart toolbox переименовали в Sidebar. Это панель с быстрым доступом к приложениям. Она может работать в играх, а также при видеозвонках. Так выглядит она:

Стоит также отметить, что в этом году Xiaomi провела ребрендинг, обновив свой логотип и исключив «Mi» из названия своих смартфонов премиум-класса. MIUI 13 дополнит новый облик компании.

Источник: GSMArena
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