Раскрыт внешний вид новой прошивки для смартфонов Xiaomi

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Раскрыт внешний вид новой прошивки для смартфонов XiaomiПоказано на видео
Уже скоро, 28 декабря, Xiaomi представит новый флагманский смартфон — Xiaomi 12. Вместе с ним будет презентована и прошивка MIUI 13. В сети появились её лого и скриншоты интерфейса.
Некоторые нововведения прошивки были показаны на видео. Можно посмотреть на функцию Infinity Scroll, которая позволяет бесконечно перелистывать экраны рабочего стола.
Стало понятно, что в новой MIUI 13 станут доступны небольшие виджеты, которые были представлены в бета-версии MIUI 12.5, но ещё не вышли в стабильной версии. Вот как они выглядят:
Также в новой версии прошивки Smart toolbox переименовали в Sidebar. Это панель с быстрым доступом к приложениям. Она может работать в играх, а также при видеозвонках. Так выглядит она:
Стоит также отметить, что в этом году Xiaomi провела ребрендинг, обновив свой логотип и исключив «Mi» из названия своих смартфонов премиум-класса. MIUI 13 дополнит новый облик компании.
Источник: GSMArena