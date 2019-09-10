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Раскрыт внешний вид свежей версии прошивки Xiaomi для Android

Это скриншоты бета-версии, но по ним всё равно можно оценить изменения
Новую версию прошивки MIUI для смартфонов Xiaomi есть за что ждать. В ней появится возможность отключать рекламу в системе, многозадачность, 3D-жесты и много других нововведений, не менее полезных и интересных. Благодаря последней утечке можно оценить внешний вид обновлённой прошивки.

Посмотреть на MIUI 11 удалось потому, что Xiaomi случайно открыла доступ к закрытой бета-версии прошивки всем пользователям. Скриншоты системы опубликовали на ресурсе XDA Developers.

По ним видно, что в MIUI 11 иконки имеют другой дизайн. Изменился и вид системных приложений: большую часть экрана в них залили белым фоном и добавили крупные подписи названий.

Сообщается, что прошивка в целом получила больше настроек кастомизации, переработанный менеджер файлов, тёмную тему и «быстрые ответы» на сообщения из некоторых мессенджеров.

Напомним, релиз MIUI 11 может состояться уже 24 сентября.

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Фото: XDA Developers

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