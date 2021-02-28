Раскрыта цена недорогого Xiaomi Redmi Note 10 до анонса

А это в переводе на российские рубли примерно 16 тысяч же. Речь идёт о стоимости версии смартфона с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Также источник указал, что 16 тысяч рупий — это стоимость с учётом местных налогов. Без них официальная цена составляет около 14 000 рупий.

Ожидается, что Redmi Note 10 получит камеру из четырёх модулей. Основной датчик тут — 48 Мп. В старшей модели — Redmi Note 10 Pro — будет датчик на 108 Мп. Этот смартфон и стоить будет чуть дороже.