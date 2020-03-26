Раскрыта цена нового флагманского смартфона Meizu

Речь идёт о модели Meizu 17. Сообщается, что аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, что позволяет назвать его флагманским. Кроме того, смартфон оснастят OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма и частотой обновления 90 Гц (столько же, сколько у новеньких Huawei P40 Pro). У Meizu 17 ожидается оперативная память LPDDR5 и постоянная память типа UFS 3.0. Что касается камеры, то смартфону предрекают датчик на 64 Мп в качестве основного, широкоугольный модуль на 20 Мп и телефото-камеру на 12 Мп.

Питать устройство будет батарея ёмкостью 4500 мАч. Также смартфон будет поддерживать 30-ваттную быструю зарядку.

Стоить Meizu 17 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти будет 3999 юаней (около 44 тысяч рублей). Версия 8 ГБ + 256 ГБ оценена в 4299 юаней (примерно 47 тысяч рублей), а версия 12 ГБ + 256 ГБ — в 4699 юаней (больше 51 тысячи рублей).

Когда смартфон выйдет, пока неизвестно.