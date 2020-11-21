Раскрыта цена новых бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi Note 9

В посте в китайской соцсети Weibo Цзюнь заявил, что устройства грядущей линейки Redmi Note 9 будут лучшими по части производительности, камеры и батареи.

Скорее всего, $152 будет стоить базовая 4G-модель Redmi Note 9. А вот Redmi Note 9 5G будут чуть дороже.

Новую линейку смартфонов представят 26 ноября в Китае. В неё войдут три модели: две с поддержкой 5G — Redmi Note 9 и Note 9 Pro — и одна с 4G. Redmi Note 9 Pro 5G пророчат 6,67-дюймовый FHD+ 120 Гц экран, процессор Snapdragon 750G, 108-Мп камеру, аккумулятор ёмкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.

Стоит предположить, что новые смартфоны выйдут в России под другими именами, так как на рынке уже есть модели с такими названиями.