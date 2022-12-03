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13:33, 03 декабря 2022
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Раскрыта цена одного из самых дешёвых смартфонов Samsung Galaxy M04

Пока в рупиях

В сети подтвердили запуск нового смартфона Samsung Galaxy M04 в Индии, а также его цену.

Раскрыта цена одного из самых дешёвых смартфонов Samsung Galaxy M04

Фото: 91mobiles

В интернет утекло промоизображение, которое показывает, что смартфон стоить не более 8999 рупий (около 7000 рублей по текущему курсу).

Раскрыта цена одного из самых дешёвых смартфонов Samsung Galaxy M04

GSMArena

Видно, что Galaxy M04 оснащён двумя датчиками камеры на задней панели и каплевидным вырезом в экране. Согласно другому рекламному изображению, в топовой версии смартфон будет располагать 8 ГБ ОЗУ, что довольно много для модели такого уровня. Не исключено, что некоторые ГБ тут будут «виртуальными».

Также известно, что устройство получит чипсет начального уровня MediaTek Helio G35.

Источник:GSMArena
Теги:
#Samsung
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#Samsung Galaxy M
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