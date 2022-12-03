Раскрыта цена одного из самых дешёвых смартфонов Samsung Galaxy M04

13:33, 03 декабря 2022
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Раскрыта цена одного из самых дешёвых смартфонов Samsung Galaxy M04Пока в рупиях
В сети подтвердили запуск нового смартфона Samsung Galaxy M04 в Индии, а также его цену.
Фото: 91mobiles
В интернет утекло промоизображение, которое показывает, что смартфон стоить не более 8999 рупий (около 7000 рублей по текущему курсу).
GSMArena
Видно, что Galaxy M04 оснащён двумя датчиками камеры на задней панели и каплевидным вырезом в экране. Согласно другому рекламному изображению, в топовой версии смартфон будет располагать 8 ГБ ОЗУ, что довольно много для модели такого уровня. Не исключено, что некоторые ГБ тут будут «виртуальными».
Также известно, что устройство получит чипсет начального уровня MediaTek Helio G35.