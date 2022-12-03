Раскрыта цена одного из самых дешёвых смартфонов Samsung Galaxy M04

Видно, что Galaxy M04 оснащён двумя датчиками камеры на задней панели и каплевидным вырезом в экране. Согласно другому рекламному изображению, в топовой версии смартфон будет располагать 8 ГБ ОЗУ, что довольно много для модели такого уровня. Не исключено, что некоторые ГБ тут будут «виртуальными».

Также известно, что устройство получит чипсет начального уровня MediaTek Helio G35.