Раскрыта цена первого смартфона со скручивающимся экраном

По информации инсайдера, LG Rollable получит 6,8-дюймовый экран, который будет разворачиваться в 7,4-дюймовый. Разрешение дисплея составит 1080 x 2428 пикселей, но его можно будет менять под разные режимы работы.

Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 888. Оперативной памяти у аппарата будет 16 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 4200 мАч.

Что касается стоимости, то она будет равна $2359. Это значительная цифра, но более низкой цены для смартфона в столь необычном форм-факторе и ожидать не стоило.