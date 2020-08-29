Раскрыта цена смартфона LG с вращающимся экраном

Как пишет GSMArena, цены на LG Wing будут начинаться с $1000. Устройство выпустят этой осенью на американском рынке.

Ожидается, что LG Wing будет оснащён тройной основной камерой с главным 64-Мп датчиком и процессором Snapdragon 765G. Основной экран устройства будет 6,8-дюймовым. Выреза под фронталку в нём не видно.