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Раскрыта цена смартфона LG с вращающимся экраном
Он будет недешёвым
Несколько дней назад в сети появилось видео с демонстрацией работы ещё не анонсированного смартфона LG Wing. Он получит дополнительный вращающийся экран, который позволит удобно пользоваться устройством, например, в машине. Теперь источники раскрыли цену грядущей новинки.
Сегодня также опубликовали новое видео с LG Wing. В ролике показано, как странный крестообразный смартфон используется одновременно для игры и отслеживания маршрута.
Как пишет GSMArena, цены на LG Wing будут начинаться с $1000. Устройство выпустят этой осенью на американском рынке.
Ожидается, что LG Wing будет оснащён тройной основной камерой с главным 64-Мп датчиком и процессором Snapdragon 765G. Основной экран устройства будет 6,8-дюймовым. Выреза под фронталку в нём не видно.