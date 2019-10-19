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Раскрыта часть характеристик «народного» флагмана Pocophone F2
Появились «живые» фото устройства
В сети появились фотографии включённого экрана смартфона Pocophone F2. На дисплее отображается информация об устройстве.
Фото опубликовали на ресурсе SlashLeaks, который специализируется на утечках. На экране смартфона открыта страничка настроек «о телефоне». В целом, это является подтверждением самого существования Pocophone F2 (номер модели ME17S). Также из фотографии понятно, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Процессор у аппарат восьмиядерный. Но какой именно, сказать, к сожалению, нельзя. Ранние утечки предполагали, что Snapdragon 855 Plus.
Также ходят слухи, что Pocophone F2 Xiaomi может представить до конца 2019 года. Некоторые даже предполагают, что до конца октября.
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