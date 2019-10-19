Раскрыта часть характеристик «народного» флагмана Pocophone F2

Фото опубликовали на ресурсе SlashLeaks, который специализируется на утечках. На экране смартфона открыта страничка настроек «о телефоне». В целом, это является подтверждением самого существования Pocophone F2 (номер модели ME17S). Также из фотографии понятно, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Процессор у аппарат восьмиядерный. Но какой именно, сказать, к сожалению, нельзя. Ранние утечки предполагали, что Snapdragon 855 Plus.

Также ходят слухи, что Pocophone F2 Xiaomi может представить до конца 2019 года. Некоторые даже предполагают, что до конца октября.