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Вчера в 23:40
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Раскрыта дата анонса долгожданного флагмана Xiaomi 12

Внезапно, ждать осталось всего-ничего
После месяцев слухов и домыслов, эпопея со сроками релиза свежего флагмана Xiaomi наконец-то подходит к концу. Авторитетный интернет-источник сообщил, когда стоит ждать долгожданную новинку.
Раскрыта дата анонса долгожданного флагмана Xiaomi 12

Речь идёт об успевшем зарекомендовать себя инсайдере Digital Chat Station. Он заявил, что китайский бренд представит Xiaomi 12 уже в декабре, вслед за Qualcomm Tech Summit 2021.

Учитывая, что саммит производителя чипов намечен на период с 30 ноября по 2 декабря, анонса нового флагмана Xiaomi можно ждать уже в первой половине следующего месяца.

Раскрыта дата анонса долгожданного флагмана Xiaomi 12

Если верить более ранним утечкам, аппарат станет первым смартфоном, в основу которого ляжет SoC Snapdragon 898/895, ради которого Qualcomm и организовывает своё мероприятие.

Напомним, что чуть ранее появились сведения, согласно которым нас также ждут Xiaomi 12 Pro и 12 Ultra. Правда, их анонс ожидается лишь в начале 2022 года.

Источник: Gizmochina
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