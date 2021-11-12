Раскрыта дата анонса долгожданного флагмана Xiaomi 12

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Раскрыта дата анонса долгожданного флагмана Xiaomi 12Внезапно, ждать осталось всего-ничего
После месяцев слухов и домыслов, эпопея со сроками релиза свежего флагмана Xiaomi наконец-то подходит к концу. Авторитетный интернет-источник сообщил, когда стоит ждать долгожданную новинку.
Речь идёт об успевшем зарекомендовать себя инсайдере Digital Chat Station. Он заявил, что китайский бренд представит Xiaomi 12 уже в декабре, вслед за Qualcomm Tech Summit 2021.
Учитывая, что саммит производителя чипов намечен на период с 30 ноября по 2 декабря, анонса нового флагмана Xiaomi можно ждать уже в первой половине следующего месяца.
Если верить более ранним утечкам, аппарат станет первым смартфоном, в основу которого ляжет SoC Snapdragon 898/895, ради которого Qualcomm и организовывает своё мероприятие.
Напомним, что чуть ранее появились сведения, согласно которым нас также ждут Xiaomi 12 Pro и 12 Ultra. Правда, их анонс ожидается лишь в начале 2022 года.
Источник: Gizmochina