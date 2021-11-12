Раскрыта дата анонса долгожданного флагмана Xiaomi 12

Речь идёт об успевшем зарекомендовать себя инсайдере Digital Chat Station. Он заявил, что китайский бренд представит Xiaomi 12 уже в декабре, вслед за Qualcomm Tech Summit 2021.

Учитывая, что саммит производителя чипов намечен на период с 30 ноября по 2 декабря, анонса нового флагмана Xiaomi можно ждать уже в первой половине следующего месяца.