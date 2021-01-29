Раскрыта дата анонса новейшего флагмана Xiaomi Mi 11 Pro с общей зарядкой на 200 Вт

Информация о том, что MIUI 12,5 Global будет представлена в этот день, была опубликована официальной Facebook-страницей прошивки, сообщает Gizmochina. Утечку о демонстрации в тот же день Pro-версии флагманского Mi 11 подкинули интернет-инсайдеры. Какие именно характеристики будут у аппарата — пока что неизвестно. Можно лишь предположить, что в основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 888.

Напомним, что изначально анонса Xiaomi Mi 11 Pro ждали ещё в конце 2020 года, вместе с Mi 11. Но компания решила выдержать паузу между релизом стандартной и «профессиональной» версии флагмана. Теперь, видимо, китайский ИТ-гигант наконец-то готов провести презентацию, посвящённую устройству.

Также недавняя утечка подтвердила, что смартфон оснастят общей мощностью зарядки 200 Вт. В неё включены показатели не только традиционной проводной зарядки, но также и беспроводной вместе с реверсивной.