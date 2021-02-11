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Вчера в 20:02
Раскрыта дата начала тестирования новейшего Android 12
А также примерные сроки выхода финальной версии ОС
Несколько дней назад в сети появились скриншоты новейшего Android 12 с изменённым дизайном. А уже сегодня зарубежные издания раскрыли дату начала тестирования новой версии Android.
Так, по данным ресурса PhoneArena, релиз первой беты для разработчиков состоится уже на следующей неделе, 17 февраля 2021 года. Если же говорить о финальной версии Android 12, то она должна появиться уже 2 сентября. Для сравнения, 10 и 11 версии Android выходили 3 и 8 сентября соответственно.
Напомним, что недавние изображения обновлённого интерфейса мобильной ОС Google показали изменённую панель уведомлений, а также более округлый общий дизайн. Как и всегда, в числе первых тестировщиков Android 12 окажутся владельцы смартфонов линейки Pixel.