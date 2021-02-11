Раскрыта дата начала тестирования новейшего Android 12

Так, по данным ресурса PhoneArena, релиз первой беты для разработчиков состоится уже на следующей неделе, 17 февраля 2021 года. Если же говорить о финальной версии Android 12, то она должна появиться уже 2 сентября. Для сравнения, 10 и 11 версии Android выходили 3 и 8 сентября соответственно.