Раскрыта дата презентации iPhone 13

Сама компания ещё не объявила дату презентации. Но инсайдеры говорят, что это случится 14 сентября. Если это действительно так, то Apple может вскоре объявить о презентации, вероятно, в ближайшие несколько дней. На мероприятии вместе с iPhone следующего поколения компания также представит часы Apple Watch Series 7 и другие устройства.

В продажу айфоны поступят 24 сентября, если верить отчёту. В iPhone 13 должна быть улучшена камера, установят новый процессор, слегка уменьшат «чёлку», а также разрешать совершать звонки без покрытия 4G или 5G.