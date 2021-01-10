Раскрыта дата презентации самого доступного смартфона Xiaomi Redmi на новейшем процессоре Snapdragon

Модель условно называют Redmi K40, хотя в сети ходили слухи, что бренд может именовать её Redmi K11. Китайские источники сообщают, что новая линейка смартфонов будет представлена 20 января 2021 года. В серии будут две модели, пишут источники. Младшая будет построена на платформе MediaTek, а старшая — на Snapdragon 888. Последняя и станет новым «убийцей флагманов».

Напомним, компания Xiaomi уже выпустила первый смартфон на Snapdragon 888 — Xiaomi Mi 11. К сожалению, пока процессор показывает себя не очень хорошо: тест в AnTuTu показал, что платформа сильно нагревается и быстро тратит заряд батареи.