Телефоны
Сегодня 10:54
Раскрыта дата презентации самого доступного смартфона Xiaomi Redmi на новейшем процессоре Snapdragon
«Убийцы флагманов»
В 2021 году ожидается выпуск смартфона на новейшем процессоре Snapdragon 888 от бренда Xiaomi Redmi. По традиции, это будет самый доступный флагман. В сети раскрыли дату его презентации.
Модель условно называют Redmi K40, хотя в сети ходили слухи, что бренд может именовать её Redmi K11. Китайские источники сообщают, что новая линейка смартфонов будет представлена 20 января 2021 года. В серии будут две модели, пишут источники. Младшая будет построена на платформе MediaTek, а старшая — на Snapdragon 888. Последняя и станет новым «убийцей флагманов».
Напомним, компания Xiaomi уже выпустила первый смартфон на Snapdragon 888 — Xiaomi Mi 11. К сожалению, пока процессор показывает себя не очень хорошо: тест в AnTuTu показал, что платформа сильно нагревается и быстро тратит заряд батареи.