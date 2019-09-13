Раскрыта дата презентации трёх новых бюджетных моделей Xiaomi

Сведения опубликовал ресурс 91mobiles. Утечка показала, что в Пекине 1 октября состоится мероприятие Redmi, на котором бренд покажет новые устройства. Как минимум одно из них будет иметь 48-мегапиксельную камеру. Журналисты предполагают, что это будет Redmi 8 Pro.

Кроме того, на мероприятии представят Redmi 8 and 8A. И ни про один из них не говорилось, что он будет иметь камеру с разрешением в 48 Мп. Так что подтверждаем предположения журналистов: смартфонов в линейке будет три.

По слухам, Redmi 8A получит 6,2-дюймовый HD+ экран, восьмиядерный процессор, максимум 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ — внутренней. Камера его будет иметь датчик на 12 Мп. А поддерживать будет аккумулятор на 5000 мАч.