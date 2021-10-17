Раскрыта дата презентации в России смартфонов Honor 50 с сервисами Google

Если верить сайту, презентация Honor 50 в России состоится 9 ноября в 19:00. В Китае флагманскую линейку представили ещё в июне. На европейский рынок они должны поступить 26 октября.

Компания Honor предлагает всем заинтересованным подписаться на рассылку, чтобы не пропустить предзаказ на Honor 50. Кроме того, можно будет воспользоваться неким бонусом при покупке нового смартфона.

Напомним, модель Honor 50 оснащается 6,57-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 778G 5G, системой камер с главным датчиком на 108 Мп и батареей на 4300 мАч с поддержкой 66-Вт зарядки. Модель Honor 50 Pro получила 6,72-дюймовый экран и поддержку 100-Вт зарядки.