Раскрыта дата выхода глобальной версии сверхбыстрого бюджетника Redmi Note 8 Pro

О ней сообщил инсайдер Xiaomishka в Twitter. По его сведениям, в Польше продажи Redmi Note 8 начнутся 23 сентября. Скорее всего, примерно в такие же сроки смартфон должен будет прийти и в другие страны. О стоимости пока информации нет. Но цены китайских версий устройств, напомним, начиналась от $140.

Кроме того, модель Redmi Note 8 Pro уже начала появляться в каталогах онлайн-магазинов в Украине. Если верить тому же Xiaomishka, там смартфоны можно будет купить в первую неделю октября.

Интересно, что в Китае продажи Redmi Note 8 Pro стартовали 3 сентября, и первая партия смартфонов была распродана всего за несколько часов.