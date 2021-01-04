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Раскрыта дата выхода первого флагманского смартфона Honor после отделения от Huawei
Honor V40
Инсайдер раскрыл дату анонса первого флагманского смартфона Honor после отделения от Huawei. Презентацию Honor V40 можно ждать 12 января.
Модель, кстати, уже одобрило Министерство промышленности и информационных технологий Китая. То есть анонс Honor V40 неизбежен.
Известно, что устройство получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, быстрой беспроводной зарядки на 45 Вт, топовый процессор MediaTek, экран с частотой обновления 120 ГЦ. Также V40 пророчат 50-Мп основную камеру.
Всего в новой линейке ожидают три модели: Honor V40, V40 Pro и V40 Pro+.
Напомним, в ноябре Huawei официально объявила о продаже бренда Honor. Он теперь принадлежит объединённой компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Причиной тому стало давление со стороны США.