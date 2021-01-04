Раскрыта дата выхода первого флагманского смартфона Honor после отделения от Huawei

Модель, кстати, уже одобрило Министерство промышленности и информационных технологий Китая. То есть анонс Honor V40 неизбежен.

Известно, что устройство получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, быстрой беспроводной зарядки на 45 Вт, топовый процессор MediaTek, экран с частотой обновления 120 ГЦ. Также V40 пророчат 50-Мп основную камеру.

Всего в новой линейке ожидают три модели: Honor V40, V40 Pro и V40 Pro+.

Напомним, в ноябре Huawei официально объявила о продаже бренда Honor. Он теперь принадлежит объединённой компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Причиной тому стало давление со стороны США.