Раскрыта дата выхода первого складного смартфона Google: подробности новинки

Внутренние документы и изображения говорят о том, что Pixel Fold будет оснащен «самым прочным шарниром на складном устройстве» и будет продаваться как водонепроницаемый, хотя неясно, какому стандарту он будет соответствовать. По слухам, устройство будет иметь 5,8-дюймовый внешний экран и 7,6-дюймовый внутренний. Он будет весить 283 г и иметь более емкий аккумулятор, чем Galaxy Z Fold4. В маркетинговых материалах утверждается, что батарея будет работать 24 часа или до 72 часов в режиме низкого энергопотребления.

Pixel Fold будет работать на чипсете Tensor G2 и, как ожидается, будет представлен во время конференции разработчиков Google I/O 10 мая, а его продажи начнутся 27 июня.