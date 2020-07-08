Раскрыта дата выхода следующей версии Android

Точнее, дата «засветилась» в ролике, опубликованном на YouTube-канале для разработчиков Google. Если верить этой утечке, финальная версия Android 11 выйдет 8 сентября.

Есть основания думать, что данные сведения соответствуют реальным планам Google. В прошлом году Android 10 вышла в первый вторник сентября. А 8 сентября тоже является вторником в этом году, хоть и не первым. Стоит отметить, что для всех смартфонов помимо Google Pixel обновление придёт чуть позже этой даты.

В бета-версии Android 11 появились новое меню при нажатии на кнопку питания, настройка разового доступа приложений к микрофону, камере или информации о местоположении и другие нововведения.