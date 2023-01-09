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16:25, 09 января 2023
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Раскрыта дата выпуска флагманского смартфона Xiaomi с профессиональной камерой

Уже скоро

Ожидается, что Xiaomi скоро выпустит новый флагман. Источники в отрасли, знакомые с этим вопросом, сообщили, что китайский бренд сотрудничает с легендарным производителем фотоаппаратов Leica. Скорее всего, смартфон выйдет под названием Xiaomi 13S Ultra.

Раскрыта дата выпуска флагманского смартфона Xiaomi с профессиональной камерой

Фото: Xiaomi

Сообщается, что грядущий флагман Xiaomi дебютирует на Mobile World Congress (MWC). В этом году MWC проходит с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Стоит отметить, что Xiaomi ещё не объявила о своём присутствии на предстоящей выставке технологий, а также о флагмане.

Предполагается, что Xiaomi 13S Ultra будет оснащён камерами марки Leica. Также у него будет 1-дюймовый сенсор и новая камера перископа, которая, как утверждается, шокирует всех своей производительностью.

Источник:Gizmochina
Теги:
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#Xiaomi 13
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