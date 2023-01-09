Раскрыта дата выпуска флагманского смартфона Xiaomi с профессиональной камерой

Сообщается, что грядущий флагман Xiaomi дебютирует на Mobile World Congress (MWC). В этом году MWC проходит с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, Испания. Стоит отметить, что Xiaomi ещё не объявила о своём присутствии на предстоящей выставке технологий, а также о флагмане.

Предполагается, что Xiaomi 13S Ultra будет оснащён камерами марки Leica. Также у него будет 1-дюймовый сенсор и новая камера перископа, которая, как утверждается, шокирует всех своей производительностью.