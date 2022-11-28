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19:52, 28 ноября 2022
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Раскрыта дата выпуска новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23

Ждать осталось недолго

Источники сообщили, что Samsung планирует представить серию смартфонов Galaxy S23 на мероприятии Unpacked в первую неделю февраля 2023 года. Это будет первое очное мероприятие после пандемии и, как сообщается, состоится оно в Сан-Франциско.

Раскрыта дата выпуска новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23

Фото: OneLeaks&Smartprix

Ожидается, что серия Galaxy S23 будет запущена во всём мире в конце февраля. Это не первый корейский отчёт, в котором указываются такие же сроки презентации Galaxy S23, что может свидетельствовать о его надежности.

По слухам, что все смартфоны серии Galaxy S23 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2. А вот фирменного чипсета Exynos в них не будет.

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