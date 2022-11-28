Раскрыта дата выпуска новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23

Ожидается, что серия Galaxy S23 будет запущена во всём мире в конце февраля. Это не первый корейский отчёт, в котором указываются такие же сроки презентации Galaxy S23, что может свидетельствовать о его надежности.

По слухам, что все смартфоны серии Galaxy S23 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2. А вот фирменного чипсета Exynos в них не будет.