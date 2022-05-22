Раскрыта европейская цена самого дешёвого 5G-смартфона Samsung

Бюджетный 5G-смартфон выйдет в трёх вариантах. Базовая модель с 32 ГБ встроенной памяти будет стоить 179 евро. Вариант 4 ГБ + 64 ГБ будет стоить 209 евро, а 4 ГБ + 128 ГБ — 239 евро. Пытаться предположить стоимость смартфона в России невозможно. Скорее всего, Galaxy A13 5G, если и будет продаваться в стране, то по намного более высокой цене.

Источник также пишет, что европейская модель Galaxy A13 5G выйдет в чёрном, синем и белом цветах. Напомним характеристики смартфона. A13 5G оснащён 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, аппарат работает на SoC MediaTek Dimensity 700. Имеется ​​тройная камера с датчиками на 50 Мп и двумя на 2 Мп. Телефон получил аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.