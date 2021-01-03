Раскрыта информация о камерах флагманских смартфонов Huawei 2021 года

Информацией в Twitter поделился Teme (特米). Инсайдер подтвердил, что смартфоны Huawei P50 будут компактными камерофонами. Габариты P50 будут приблизительно такими: 159 x 73 x 8.X мм. Передняя панель устройства будет аналогична панели в P30 Pro, то есть там будет вырез под селфи-камеру посередине. Что касается основной камеры, то она у P50 будет тоже тройной, как у Mate 40. Инсайдер говорит о наличии новых основной камеры и ультраширокоугольной кинематографической камеры.

Напомним, сегодня также инсайдер рассказал о том, что в новую линейку войдут три модели — Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+. Самый маленький смартфон из них получит 6,1-6,2-дюймовый экран.